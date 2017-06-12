Харт: не думаю, что «Манчестер Сити» будет завышать мою трансферную стоимость

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт поделился мыслями о своём будущем. 30-летний футболист вряд ли останется в стане «горожан» на следующий сезон.
«Я точно не знаю, сколько «Сити» захочет за меня. Футбол – это бизнес. В реальной жизни миллионные суммы, заплаченные за игроков, кажутся странными, а в футболе и в бизнесе – нет. Не думаю, что клуб будет завышать мою трансферную стоимость. Думаю, мы вполне уважаем друг друга, враждовать нет смысла», — цитирует Харта The Guardian.
В прошлом сезоне Харт на правах аренды играл в Италии, где защищал цвета «Торино». Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до лета 2019 года.