Линекер считает, что Мбаппе перейдёт в «Реал»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о том, где будет играть форвард «Монако» Килиан Мбаппе в следующем сезоне. Линекер высказался на своей странице в социальной сети «Твиттер» в ходе опроса, проведённого BBC.
Линекер считает, что Мбаппе в следующем сезоне будет защищать цвета мадридского «Реала».
Ранее сообщалось, что «Реал» продолжает прилагать усилия к приобретению 18-летнего футболиста. В «Королевском клубе», в частности, рассматривают возможность покупки игрока с его последующей арендой на год тому же «Монако».