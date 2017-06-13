Сорокин: система бесплатных поездов во время КК получилась удобной и простой

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о бесплатных поездах, которые будут перевозить болельщиков во время Кубка конфедераций в России. Ранее стало известно, что фанаты оформили уже 35 тыс. билетов на бесплатные поезда.
«Две гарантии очень помогли нам при заявке: безвизовый и бесплатный транспорт. За это мы благодарны правительству и министерству транспорта. Система получилась крайне удобной и минимально простой. Всем угодить крайне сложно, но оргкомитет проделывает большую работу. Надо понимать, что это дополнительные поезда для зрителей. Мы на всех доступных ресурсах сообщаем болельщикам о бесплатном транспорте как в России, так и за рубежом», – передаёт слова Сорокина корреспондет «Чемпионата» Артур Тухватуллин.