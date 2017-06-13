Радимов: дай бог, чтобы «Зенит-2» существовал! Он необходим!

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов опубликовал сообщение на своей странице в «инстаграме».
Сегодня стало известно, что Анатолий Давыдов сменит Владислава Радимова на посту главного тренера «Зенита-2».
«Мы прожили с „Зенитом-2“ четыре замечательных и честных сезона — от второй лиги до ФНЛ! С матчами с 11 игроками и вратарём на поле — тоже игроком. С пустой скамейкой запасных. С недовольством Луческу: «Зенит-2» мне не нужен!" Да ну их, эти проблемы! Мы были настоящей командой — и мы справились! Мы играли от сердца. Не без ошибок, разумеется, но всегда старались атаковать и хотели быть первыми. Поэтому и забивали до фига — правда, в свои ворота тоже. Но видит бог, мы старались искренне!
Я благодарен пацанам – они держали в тонусе пацанства, не давая заматереть. И вынуждали учиться самому. Я их любил, и они все для меня — родня! У нас были свои болельщики — крепкий тыл, который никогда не предавал. Низкий им поклон. И да, конечно же, спасибо родителям и родственникам пацанов! Жёнам! Чей юный возраст не был помехой в помощи мужьям и команде. Они замечательные!
В общем, спасибо каждому, кто не отвернулся и помог сохранить лицо! И обязательно желаю удачи тому, кто придет мне на смену! Дай бог, чтобы «Зенит-2» существовал! Всегда говорил, говорю и буду говорить — он необходим! Ну и в заключение… как там в песне-то было? «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, мы пред нашей Россией и в трудное время чисты… » Искренне ваш Радимов», — говорится в сообщении.