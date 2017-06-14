Мбаппе: «Реал» пытался приобрести меня, когда мне было 14 лет

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе сообщил, что мадридский «Реал» пытался приобрести его, когда футболисту было лишь 14 лет. Об этом Мбаппе сказал в интервью Canal+ после товарищеского матча между сборными Франции и Англии (3:2).
Как сообщалось ранее, в «Реале» рассматривают возможность покупки Мбаппе у «Монако» с его последующей арендой на год тем же монегаскам.
Также появилась информация, что в услугах Мбаппе заинтересован главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, контактировавший с представителями игрока.