Галлиани: я помогаю «Реалу» купить Доннарумму? Это безумие

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани опроверг информацию о том, что помогает «Реалу» приобрести вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Контракт 18-летнего футболиста истекает летом 2018 года, и ведущие клубы мира хотят заполучить его.
В прессе прошла информация, что президент «Реала» Флорентино Перес и агент игрока Мино Райола провели встречу благодаря Галлиани.
«Я был вице-президентом «Милана» в течение 31 года, и теперь я буду действовать против интересов клуба, где я работал? Это безумие», — цитирует Галлиани Corriere della Sera.
Галлиани отказывался от предложения стать техническим директором «Реала»