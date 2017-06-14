«СКА-Хабаровск» сыграет с обладателем Кубка Кореи 2001 года «Тэджон Ситизен»

«СКА-Хабаровск» в рамках подготовки к сезону-2017/18 РФПЛ сыграет с обладателем Кубка Кореи 2001 года «Тэджон Ситизен». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
14 июня хабаровчане начали второй тренировочный сбор, который проходит в подмосковном Кратово. В ходе сбора «СКА-Хабаровск» проведёт три спарринга. Сегодня в 17:00 мск команда встретится с самым титулованным клубом Казахстана «Актобе». 22 июня «СКА-Хабаровск» сыграет с ФК «Уфа», а соперник по игре 26 июня пока не известен.
В Хабаровск «СКА» прилетит 28 июня, а на следующий день отправится в Корею. Клуб договорился о спарринге с ФК «Тэджон Ситизен». Это аутсайдер Кэй-Лига челлендж, второй по рангу корейский дивизион. «Тэджон» является победителем Кубка Кореи 2001 года.