Абидаль стал новым послом «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль стал новым послом клуба. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды. 37-летний француз будет представлять «Барселону» на различных мероприятиях. Кроме того, Абидаль присоединится к проекту Legends, команда бывших игроков, которые участвуют в товарищеских матчах по всему миру.
Эрик Абидаль перешёл в «Барселону» в 2007 году. Спустя шесть лет француз перебрался в «Монако», а завершил карьеру в «Олимпиакосе» в 2014 году
Всего на счету француза 193 матча за «Барселону» и два гола.
Фото с Эриком Абидалем можно посмотреть в «Твиттере».