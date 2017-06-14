«Уфа» объявила о расторжении контракта с вратарём Бородько

«Уфа» объявила о расторжении контракта с вратарём Михаилом Бородько по обоюдному согласию сторон. 22-летний футболист получил статус свободного агента.
«По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с голкипером Михаилом Бородько. В прошедшем сезоне Бородько в составе «Уфы-м» принял участие в 11 матчах молодёжного первенства России команд РФПЛ.
Футбольный клуб «Уфа» благодарит Михаила за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — информирует сайт «Уфы».
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