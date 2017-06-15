Агент: Конти хочет только в «Милан», его время в «Аталанте» закончилось

Защитник «Аталанты» Андреа Конти хочет перейти в «Милан». Агент игрока Марио Джуффреди сообщил, что его клиент мыслями уже находится именно в этом клубе.
«Его время в „Аталанте“ закончилось. Мы очень благодарны клубу за всё, что он дал Андреа, но мыслями мой клиент уже не здесь. Он хочет перейти только в „Милан“. Именно это и должно произойти.
Да, «Аталанта» делает своё дело, но и мы делаем своё. Я хочу найти решение, которое сделает всех счастливыми", — цитирует агента Tuttomercatoweb.
В минувшем сезоне 23-летний защитник провёл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач.