Бернарду Силва: сборная Португалии рада оказаться в России

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций.
«Прошлый год сложился для нас весьма удачно. Мы рады, что победили на Евро-2016. Сейчас мы сосредоточены на Кубке конфедераций, который очень важен для нас. Рады оказаться в России и готовы показать лучший футбол. У нас есть все шансы достичь наилучшего результата», — приводит слова Силвы A Bola.
На групповом этапе Кубка конфедераций, который пройдёт с 17 июня по 2 июля, португальцы сыграют со сборными России, Новой Зеландии и Мексики. Матч Португалия — Россия состоится 21 июня в Москве, а первую игру на турнире португальцы проведут с командой Мексики 18 июня в Казани.