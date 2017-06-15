Роналду: спасибо, Казань

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поблагодарил Казань за приём. 14 июня португальская национальная команда прилетела в столицу Татарстана чартерным рейсом из Лиссабона. Её встретили около 100 болельщиков.
«Спасибо, Казань», – написал звёздный футболист на своей странице в «Инстаграме».
Роналду в Казани
На групповом этапе Кубка конфедераций, который пройдёт с 17 июня по 2 июля, португальцы сыграют со сборными России, Новой Зеландии и Мексики. Матч Португалия — Россия состоится 21 июня в Москве, а первую игру на турнире португальцы проведут с командой Мексики 18 июня в Казани.
Видео доступно на YouTube.