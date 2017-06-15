«Эвертон» заинтересовался Брозовичем, на которого претендуют «Спартак» и «Зенит»

Руководство «Эвертона» встретилось с представителями «Интера» для обсуждения возможного перехода полузащитника нерадзурри Марсело Брозовича в стан «ирисок», сообщает Football Italia.
По данным источника, Брозович не входит в планы нового наставника «Интера» Лучано Спаллетти. Кроме того, миланский клуб готов рассмотреть предложения по футболисту, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей.
Нерадзурри надеются получить за 24-летнего хорвата € 30 млн, однако при определённых раскладах могут согласиться на € 20 млн.
Ранее сообщалось, что Брозович интересен московскому «Спартаку». Кроме того, итальянские СМИ распространили информацию, что в услугах хавбека также заинтересован «Зенит».