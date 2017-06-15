Богаев: уровень конкуренции в «Зените» не пугает, во мне есть дух победителя

Полузащитник Дмитрий Богаев, подписавший контракт с «Зенитом», прокомментировал возвращение в стан петербургского клуба, воспитанником которого является.
«Очень рад вернуться в родной клуб. С нетерпением жду момента, когда приступлю к тренировкам. Хотел бы выразить благодарность своим агентам за содействие и за то, что они проделали большую работу и помогли вернуться в «Зенит». Когда уходил, был сконцентрирован на «Тосно», — там выполнялись свои задачи. В глубине, конечно, всегда хотел вернуться в «Зенит».
Год в «Тосно» закалил, я стал более уверен в себе. Мы решили вместе с командой очень большую задачу — вышли в Премьер-лигу, и это многого стоит. Сейчас в «Зените» почти 30 игроков? Такой уровень конкуренции не пугает, во мне есть дух победителя. Нужно доказывать свою силу на каждой тренировке и показывать главному тренеру свои сильные качества.
С Артёмом Дзюбой мы ещё не списывались, но, думаю, у нас будет очень тёплая встреча и он обязательно меня поздравит", — цитирует Богаева пресс-служба «Зенита».