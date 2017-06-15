Абидаль: собираемся распространять ценности «Барселоны» за рубежом

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал свою новую роль в испанском гранде. Абидаль стал послом каталонского клуба
«Мы вели переговоры в течение продолжительного периода времени, и теперь об этом сообщили официально. Моя задача в том, чтобы в качестве посла представлять «Барселону» в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Мы собираемся распространять ценности «Барселоны» за рубежом», — приводит слова Абидаля Marca.
Абидаль перешёл в «Барселону» в 2007 году. Спустя шесть лет француз перебрался в «Монако», а завершил карьеру в «Олимпиакосе» в 2014 году.