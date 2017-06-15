Асенсио: больше всего поражают в Роналду его стремления после стольких побед

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио выразил восхищение нападающим команды Криштиану Роналду. Асенсио, в частности, отметил, что футболист сборной Португалии испытывает неутолимую жажду побед.
«В Роналду есть столько качеств, которые удивляют! Однако больше всего поражают в Роналду его стремления после стольких побед на индивидуальном и командном уровнях. Удивляют его энтузиазм, отдача на тренировках и работа в тренажёрном зале после тренировок. Он всегда стремится к большему и заражает этим команду. На каждой тренировке ты чему-то у него учишься», — приводит слова Асенсио Marca.
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