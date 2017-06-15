Колыванов: будем стремиться вернуть «Торпедо» в Премьер-Лигу

Главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал, как состоялось подписание контракта со столичной командой и какие задачи стоят перед «автозаводцами».
«Хочется финансовой стабильности, это нормально. Контакт мы подписали за полчаса, обсудили бюджет с руководством, поговорили с футболистами: кто-то уходит, кто-то нет — обычная практика. Сейчас у нас в команде 19 футболистов. С 13 июня начали тренироваться — сыграем три товарищеских матча. Непочатый край работы. Я пришёл в «Торпедо» с большими планами, и моя задача — вывести команду в ФНЛ. На данный момент есть хорошие ребята, главное — все хотят играть. Планомерно будем готовить футболистов к тому, что есть на данный момент. Будем стремиться вернуть «Торпедо» в Премьер-Лигу. Нужно объединиться всем вместе и вернуть болельщиков на стадион», — передаёт слова Колыванова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.