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Вестерманн: Бош является подходящим тренером для «Боруссии» Д

15 июня 2017, четверг. 13:34. Футбол

Защитник амстердамского «Аякса» Хайко Вестерманн считает, что руководство дортмундской «Боруссии» приняло правильное решение, назначив на пост главного тренера команды бывшего наставника голландского гранда Петера Боша. Последний сменил на этом посту Томаса Тухеля.

«Это замечательный человек, который охотно работает с молодыми футболистами. Он отлично владеет немецким и является подходящим тренером для «Боруссии», — приводит слова Вестерманна Bild.

Ранее сам Бош выразил уверенность в том, что добьётся успехов у руля немецкой команды

Ватцке: мы поняли, что с Бошем «Боруссия» Д может чего-то добиться
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Теги
Аякс Боруссия Д Петер Бош Хайко Вестерман
Новости. Футбол
15 июня 2017, четверг
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