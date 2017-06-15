Вестерманн: Бош является подходящим тренером для «Боруссии» Д

Защитник амстердамского «Аякса» Хайко Вестерманн считает, что руководство дортмундской «Боруссии» приняло правильное решение, назначив на пост главного тренера команды бывшего наставника голландского гранда Петера Боша. Последний сменил на этом посту Томаса Тухеля.
«Это замечательный человек, который охотно работает с молодыми футболистами. Он отлично владеет немецким и является подходящим тренером для «Боруссии», — приводит слова Вестерманна Bild.
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