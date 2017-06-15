На КК-2017 сборные смогут проводить четвёртую замену в дополнительное время

На Кубке конфедераций, который летом будет проходить в России, команды смогут проводить четвёртую замену в дополнительное время. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Международной федерации футбола (ФИФА) по техническому развитию Марко ван Бастен.
«Мы будем тестировать систему видеопомощи арбитрам, а также возможность проведения четвёртой замены в дополнительное время. Кубок конфедераций — отличная возможность для подобных экспериментов», — передаёт слова ван Бастена корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
Кубок конфедераций стартует 17 июня в Санкт-Петербурге матчем между сборными России и Новой Зеландии.