Дзюба должен присоединиться к «Зениту» на сборе в Австрии 17 июня

Председатель правления «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, когда к команде, которая отправилась на сбор в Австрию, должен присоединиться нападающий Артём Дзюба.
Форвард не вошёл в число 27 футболистов, которые в четверг утром поехали на тренировочный сбор. По словам Фурсенко, Дзюба присоединится к команде в субботу, 17 июня.
«Травм нет, некоторые профилактические процедуры надо провести. Послезавтра он должен присоединиться к команде», — передаёт слова Фурсенко корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.
Напомним, что из-за проблем со здоровьем Дзюба покинул расположение сборной России и не сыграет на Кубке конфедераций.