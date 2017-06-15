Экс-наставник «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия возглавил «Сент-Этьен»

Бывший главный тренер «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия был назначен новым наставником «Сент-Этьена», сообщает официальный сайт французского клуба.
44-летний испанский специалист подписал контракт, который будет рассчитан на два года. На посту главного тренер «Сент-Этьена» Гарсия станет преемником Кристофа Галтье, который работал в клубе с 2009 года и оставил свой пост в конце минувшего сезона.
Оскар Гарсия с 2015 года работал в «Ред Булл Зальцбург». В минувшем сезоне он привёл команду к победе в чемпионате и Кубке Австрии.