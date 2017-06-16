Абидаль: Мбаппе не стоит £ 120 млн, ему нужно остаться в «Монако»

Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль высказал сомнения в том, что нападающий «Монако» Килиан Мбаппе стоит £ 120 млн (€ 137 млн), а также предположил, что в год, предшествующий чемпионату мира, французу стоит остаться в «Монако» ради игровой практики.
«Мбаппе — хороший игрок, но его цена — не £ 120 млн. Я думаю, ему нужно остаться в „Монако“ и подтвердить там свой уровень. Ему нужно принимать решение также с учетом необходимости игровой практики, потому что будущий сезон предшествует чемпионату мира.
Когда начинают платить по £ 100 млн за игрока, как было в случае с Погба, тогда, если находится футболист с более выдающимся талантом, его могут оценить и в £ 200 млн, но это не отражает реальной ценности футболистов", — приводит слова Абидаля Goal.