Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Дзола: Белотти способен на многое в Англии, он может заменить в «Челси» Косту

16 июня 2017, пятница. 07:01. Футбол

Экс-форвард «Челси», бывший тренер «Бирмингем Сити» Джанфранко Дзола предположил, что нападающий «Торино» Андреа Белотти был бы отличной заменой Диего Косте, на которого в будущем сезоне больше не рассчитывает главный тренер синих Антонио Конте.

«Коста — выдающийся игрок, он может всё, что угодно. Но это правда, что им довольно непросто управлять. Белотти должен будет адаптироваться к требованиям английского футбола, но у него отличная техника. Думаю, он способен на многое в Англии», — приводит слова Дзолы The Sport Review.

«Милан» предложил выкупить Белотти у «Торино» за € 80 млн в течение двух лет
Источник: The Sport Review Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Торино Челси Джанфранко Дзола Диего Коста
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
07:12 Мерино: если честно, до сих пор не знаю точно, чего хотел от меня Тухель
07:01 Дзола: Белотти способен на многое в Англии, он может заменить в «Челси» Косту
06:53 «Севилья» может обменять Н'Зонзи на полузащитника «Ювентуса» Лемину
06:52 «Реал» провёл переговоры с «Монако» о приобретении Мбаппе
06:50 Трапп согласился на переход в «Милан», «ПСЖ» требует за него € 18 млн
06:36 Директор «Сток Сити» сравнил вратаря Батлэнда с Пикфордом из «Эвертона»
06:16 «Реал» заинтересован в услугах Доннаруммы в сезоне-2018/19
06:02 Фаулер: «Ливерпуль» должен быть серьёзным игроком на трансферном рынке
05:47 Источник: Доннарумма отказал «Милану» и «ПСЖ», так как хочет выступать за «Реал»
05:27 Абидаль: Мбаппе не стоит £ 120 млн, ему нужно остаться в «Монако»
04:59 Монреаль: Бельерин практически точно останется в «Арсенале»
04:43 Источник: Ди Франческо ради «Ромы» отказался от зарплаты в € 4 млн в «Зените»
04:23 «Антальяспор» интересуется Меделем из «Интера», а также тремя игроками «Милана»
03:52 «Депортиво» выкупил у «Удинезе» полузащитника Гильерме
03:32 Классен: «Эвертон» — отличный клуб, чувствую себя очень счастливым
03:08 «Ювентус» выразил соболезнования по поводу смерти болельщицы клуба
02:21 Галли: Доннарумма обязан объяснить, почему не продлил контракт с «Миланом»
02:03 Бывший банкир признался в суде, что помогал экс-президенту АФА в отмывании денег
01:58 Глава ФФУ призвал украинские клубы не бояться приезжать в Мариуполь
01:46 Нолито: не думаю, что Гвардиола верит в меня, хочу уйти из «Манчестер Сити»
01:31 Кононов: команда — это не только набор звёздных игроков
01:30 Источник: Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством
00:58 Лаюн: сборная Португалии – это не только Роналду, она фаворит Кубка конфедераций
00:53 Даудов: футболисты понимали важность первой игры в футболках «Ахмата»
00:36 «Марсель» договорился с «Монако» о переходе Жермена
00:35 Болельщица «Ювентуса», пострадавшая в давке в Турине, скончалась
00:27 Манчини остался доволен первой тренировкой «Зенита» на сборе в Австрии
00:15 «Эвертон» объявил о переходе Классена из «Аякса» за € 27 млн
00:10 Данни: в России у меня есть предложения не только от «Динамо», ещё от 2-3 клубов
00:08 Данни – о своей дочери: это лучший гол, который я забил в Санкт-Петербурге
15 июня 2017, четверг
23:53 Защитник московского «Динамо» Морозов улетел со сбора команды для защиты диплома
23:49 «Зенит» представил видео лучших пожеланий болельщиков Данни
23:36 Сон Хын Мину в пятницу будет сделана операция в связи с переломом руки
23:32 В Аргентине защитник во время матча использовал иглу против нападающего
23:22 В «Кубань» перешёл воспитанник «Краснодара» голкипер Кавлинов
23:07 «Эвертон» заплатит «Аяксу» € 30 млн за хавбека Классена
22:43 Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф КК-2017. Черчесов – топ-тренер
22:42 Гончаренко: может быть, на первом сборе ЦСКА Игнашевича в общей группе не увидим
22:29 Зобнин: играть до Нового года не планирую, только после
22:12 Состав «Вольфсбурга» пополнил бразильский защитник Виллиам
22:04 Акинфеев назвал самого яркого футболиста, с которым играл в сборной России
22:03 «Лион» приобрёл у «Бенфики» защитника Марсала за € 4,5 млн
21:39 «Тосно» просмотрит полузащитника «Гомеля» Карницкого
21:37 Браво не поможет сборной Чили в стартовом матче Кубка конфедераций с Камеруном
21:31 Черышев: являюсь приобретением «Вильярреала» следующего сезона
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Роберто Манчини в свой первый сезон в России сделать "Зенит" чемпионом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017