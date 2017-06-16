Дзола: Белотти способен на многое в Англии, он может заменить в «Челси» Косту

Экс-форвард «Челси», бывший тренер «Бирмингем Сити» Джанфранко Дзола предположил, что нападающий «Торино» Андреа Белотти был бы отличной заменой Диего Косте, на которого в будущем сезоне больше не рассчитывает главный тренер синих Антонио Конте.
«Коста — выдающийся игрок, он может всё, что угодно. Но это правда, что им довольно непросто управлять. Белотти должен будет адаптироваться к требованиям английского футбола, но у него отличная техника. Думаю, он способен на многое в Англии», — приводит слова Дзолы The Sport Review.
«Милан» предложил выкупить Белотти у «Торино» за € 80 млн в течение двух лет