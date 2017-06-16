Нильссон-Линделёф: мы с Моуринью говорили по телефону, он рассказал мне об «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Нильссон-Линделёф, перешедший из «Бенфики» за € 35 млн, рассказал о телефонном разговоре, который состоялся у него с главным тренером «МЮ» Жозе Моуринью.
«Мы говорили по телефону. Он рассказал мне о клубе и всём, что его окружает. Он также рассказал, каким видит меня и почему ждёт меня в клубе. Это был хороший разговор. Было очень важно услышать то, что он мне рассказал. Это замечательное чувство, знать, что тренер хочет видеть тебя в своей команде. Для меня поработать с ним — это отличная возможность.
Давление? Давление — оно везде, оно было и в Португалии, но теперь в одном из крупнейших клубов мира оно, конечно, ещё возрастёт. Но это ещё и очень интересно, вдохновляюще. Где бы ты ни играл, нужно уметь адаптироваться, неважно — в Германии, Италии или Испании. Я ожидаю с нетерпением, верю в свои силы и думаю, всё устроится лучшим образом", — приводит слова Нильссон-Линделёфа Manchester Evening News.