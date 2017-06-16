«Барселона» провела переговоры с Усманом Дембеле

Руководство «Барселоны» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес встретился в Париже с агентом футболиста Муссой Сиссоко и провёл с ним переговоры. Сиссоко попросил «Барселону» сделать «Боруссии» конкретное предложение. Со своей стороны агент обещал использовать свои отношения с руководством немецкого клуба, чтобы трансферная сделка состоялась.
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