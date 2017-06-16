Сорокин: открытие Кубка конфедераций будет ярким и интересным

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился ожиданиями от Кубка конфедераций, который стартует 17 июня. В этот день сборная России в Санкт-Петербурге сыграет с Новой Зеландией.
«Буквально день отделяет нас от ключевого события. Завтра 2000 артистов примут участие в церемонии открытия. Она начнется за два часа до матча Россия – Новая Зеландия. Зрителям стоит приходить именно к 16:00. Будут представлены города. Выступят известные исполнители: Алсу, Лазарев, Диджей Смэш… Будет ярко и интересно. Мы рады принять в России всех гостей», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».