Мутко в преддверии Кубка конфедераций заговорил по-испански

Заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций заговорил по-испански.
«Muchas Gracia! (Ответ на вопрос журналиста из Эквадора.) Миллионы людей гуляют по Петербургу. Это — музей. Все наши города разные, но очень гостеприимные и открытые. Сочи — наш круглогодичный курорт. Москва — динамичная столица. Казань — мусульманский, шикарный город. В России бывают миллионы туристов, и поток туристов растёт. Мы понимаем, что нужно продвигать турнир, мы делаем всё возможное. Ростуризм открывает свои офисы во всех городах, в том числе и в Латинской Америке», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Кубок конфедераций стартует 17 июня матчем Россия — Новая Зеландия. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате»