Генсек ФИФА: в марте не нашли северокорейских работников на объектах КК-2017

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала, что дискриминационных проявлений, которые организация отслеживает при подготовке к проведению Кубка конфедераций—2017, при последней проверке обнаружено не было.
«У нас есть трёхэтапная процедура проверки и отслеживания дискриминационных проявлений. Мы жёстко поступали с тем, что касается дискриминационных и гомофобных проявлений. ФИФА проявляет нетерпимость
к таким вещам. Если люди не уважают принцип справедливой игры, нужно принимать жёсткие меры.
Во время инспекционной проверки в 2016 году были найдены признаки того, что северокорейские работники трудятся на объектах. В марте этого года мы проверили ещё раз и не нашли там северокорейских работников. Все наши рекомендации были выполнены Россией. То же самое в Катаре, у нас подписан меморандум, наши рекомендации там полностью выполняются, даже было изменено законодательство. Мы не можем изменить
геополитическую ситуацию. Мы хотим отделить политику от футбола.
Мы хотим сейчас сосредоточиться на розыгрыше Кубка конфедераций в таком формате. Мы говорим и о других соревнованиях, которые проводятся под эгидой ФИФА. Мы думаем о 2022 годе, это зимний сезон, хотели бы
перенести на зимний сезон, хотя пока решения нет. Но давайте переживём этот турнир. Все команды, которые приехали сюда, видели составы соперника. Все относятся серьёзно к матчам на Кубке конфедераций. Небольшие технические детали нужно улучшить России, что касается ключевых вещей, то не думаю, что тут будут какие-то гигантские рекомендации», — передаёт слова Самуры корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.