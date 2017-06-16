РФС сделал запрос в ФИФА с просьбой оставить систему взятия ворот после КК

Заместитель председателя правительства РФ и председатель оргкомитета «Россия 2018» Виталий Мутко рассказал, что Российский футбольный союз сделал запрос в ФИФА с просьбой оставить систему взятия ворот после окончания Кубка конфедераций.
«Останется ли на четырёх стадионах система взятия ворот после Кубка конфедераций? Мы хотели бы использовать эту технологию. Такой запрос в ФИФА сделан. Попросили разрешить нам использовать дальше. Это позволяет достигнуть более точных результатов. Тут нужно должным образом подписать соглашения и оплатить всё на всех четырёх стадионах. Плюс ещё один стадион хочет установить себе эту технологию – „Краснодар“. Мы обратились. Если утвердят, то пропишем в регламенте чемпионата России, обучим людей пользоваться системой взятия ворот», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.