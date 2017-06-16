«Крылья Советов» одержали победу в первом матче под руководством Тихонова

«Крылья Советов» разгромили болгарский «Дунав» в первом контрольном матче на сборе в Сербии. Эта игра стала дебютной для нового главного тренера самарской команды Андрея Тихонова.
Следующий матч «Крылья Советов» проведут 20 июня, соперником самарцев станет «Оренбург».
Контрольный матч
«Крылья Советов» (Россия) — «Дунав» (Болгария) — 3:0 (1:0)
Голы: Алиев, 7 (1:0); Кленкин, 67 (2:0); Визнович, 71 (3:0).
«Крылья Советов» (первый тайм): Смирнов, Родич, Гоцук, Гаджибеков, Ятченко, Мияйлович, Ланин, Чочиев, Голышев, Алиев, Корниленко.
«Крылья Советов» (второй тайм): Леонов, Божин (Гаджибеков, 50), Родич, Гоцук, Тихонов, Киселёв (Мияйлович, 80), Зинков, Башкиров, Визнович, Кленкин, Кудряшов (Алиев, 80).