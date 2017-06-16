Кварцяный: скоро будем играть в УПЛ, как в чемпионате Монголии или Пакистана

Главный тренер луцкой «Волыни» Виталий Кварцяный выступил против сокращения числа команд-участниц УПЛ.
«Все страны ближнего зарубежья имеют минимум 16 команд в чемпионате, это оптимальный вариант, надо думать об увеличении УПЛ. Надо изучать потенциал и зарабатывать деньги. Если будет 12 команд, мы никогда до этого не дойдем. Это должен быть совместный проект с государством. Например, в Венгрии сейчас серьёзный подъём, команды получают по 2 млн евро от телевидения, много денег выделяют и делают хорошую картинку. У поляков был регресс 10-15 лет назад, а сейчас стадионы там заполняются, клубы начинают деньги зарабатывать.
Если у нас будет 12, затем 10 команд, то мы скоро будем играть как в чемпионате Монголии или Пакистана. Должно быть максимальное количество команд в Премьер-лиге со своими школами, с хорошим дублем на базе своих воспитанников", — цитирует тренера Мatchday.