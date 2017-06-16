Новым главным тренером «Луча-Энергии» стал литовец Иванаускас

«Луч-Энергия» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал литовский специалист Валдас Иванаускас, который уже находится в расположении команды на сборе в Минске. В тренерский штаб Иванаускаса войдут Томас Ражанаускас, Сергей Кращенко и Анатолий Аграфенин, информирует официальный сайт клуба.
«Для нас очень важно было то, что Вальдас Иванаускас имеет опыт работы на Дальнем Востоке. Мы договорились. Сейчас пришло время большой и серьёзной работы. Очень надеемся, что весь тренерский штаб сработает на „хорошо“ в предстоящем сезоне», — сказал исполнительный директор «Луча-Энергии» Александр Голубчиков.
В России специалист известен по работе в «СКА-Энергии», который покинул в апреле 2015 года. В последнее время Иванаускас трудился на Кипре в команде «Этникос».