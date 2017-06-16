В матче второго дивизиона ЮАР игрок забил с центра поля, соблюдая фэйр-плей

В матче второго по силе дивизиона ЮАР между клубами «Стелленбос» и «Блэк Леопардс» был забит забавный гол. При счёте 2:0 в пользу «Блэк Леопардс» игрок «Стелленбоса» Петрус Шитемби выбил мяч в сторону ворот соперника, соблюдая фэйр-плей. Голкипер гостевой команды слишком далеко вышел из ворот и не смог выловить мяч, который перелетел через него и залетел в сетку.
Несмотря на курьёзный гол, «Блэк Леопардс» в концовке забили ещё один гол и одержали победу со счётом 3:1.
Видео гола можно посмотреть в YouTube.
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