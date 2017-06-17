Нехайчик и Бордачёв покинули «Оренбург» в статусе свободных агентов

Белорусские легионеры «Оренбурга» полузащитник Павел Нехайчик и защитник Максим Бордачёв покинули клуб, сообщает Football.by. У обоих футболистов закончились контракты, поэтому они ушли в статусе свободных агентов.
В сезоне-2016/17 Нехайчик провёл 16 матчей в РФПЛ, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. В активе Бордачёва 11 матчей и 2 голевых паса.
«Оренбург» по итогам сезона занял в РФПЛ 13-е место, но в стыковых матчах проиграл «СКА-Хабаровск» и в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
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