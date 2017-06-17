«Милан» хочет, чтобы «Реал» включил Кейлора Наваса в сделку по Доннарумме

Голкипер «Реала» Кейлор Навас может быть включён в сделку по переходу его коллеги по амплуа Джанлуиджи Доннарумы из «Милана» в стан «сливочных», сообщает AS.
Ранее стало известно, что 18-летний Доннарумма отказался продлевать с россонери соглашение, которое истекает летом 2018 года. В связи с этим «Милан» занялся поисками нового вратаря. Если «Реал» включит 30-летнего Наваса в сделку, это может убедить руководство «Милана» продать Доннарумму уже этим летом, утверждает источник.
Сам Доннарумма также признался, что хочет играть за «Королевский клуб».