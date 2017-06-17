Гилерме: матч с Португалией будет ключевым, хотя играть с такой командой тяжело

Вратарь сборной России Маринато Гилерме прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в первом матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 2:0.
«Слова президента очень важны. Он подбодрил нас и призвал болельщиков нас поддержать. Это важная победа.
Сборная Португалии? Это будет ключевая игра. Три очка и позволят нам квалифицироваться. Хотя играть с командой уровня Португалии, конечно, тяжело. Но мы сделаем все, чтобы их победить", — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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