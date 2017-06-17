Алексис пропустил тренировку сборной Чили накануне матча с Камеруном

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес пропустил тренировку национальной команды перед матчем с Камеруном на Кубке конфедераций — 2017, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ранее главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци сообщил, что решение по участию Санчеса в матче будет принято накануне игры.
Вратарь Клаудио Браво, который точно не сыграет во встрече с Камеруном, тренировался по индивидуальной программе.
Матч Камерун — Чили состоится 18 июня в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 21:00 мск.