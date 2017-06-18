Матюшенко: «Тосно» подпишет договор с игроком «Боавишты», будут ещё 1-2 перехода

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о трансферных планах клуба, а также прокомментировал переходы вратаря Давида Юрченко и полузащитника Нуну Роши.
«Будет максимум один-два приобретения. В целом команда укомплектована, все позиции укреплены. Разве что нужен крайний защитник.
Переход Давида Юрченко? Никаких проблем не было. Я лично с ним общался, вчера вылетел к нему на переговоры с контрактом. Давид сразу его подписал, он всем доволен. Насколько я знаю, у него был небольшой конфликт с «Анжи». Сейчас он хочет перелистнуть страницу и начать новую историю в новом клубе. Юрченко хочет доказать, что является вратарём высокого уровня. Его нисколько не смутило, что «Тосно» — новичок Премьер-Лиги, он хочет помочь команде. Наше предложение принял с удовольствием.
В приобретении Нуну Роши нисколько не сомневались. Он квалифицированный футболист, играет за сборную своей страны. Сейчас он набирает форму.
Приглашал ли «Тосно» на сборы бразильского футболиста из «Боавишты»? Действительно, данная информация верна. У него контракт до конца июня. После его окончания мы, скорее всего, подпишем договор с этим игроком. Это футболист не из самого слабого чемпионата, он способен играть на многих позициях», — передаёт слова Матюшенко корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.