Мамтов: эмоциональность Григоряна придаёт импульс всей команде

Нападающий Хасан Мамтов, перешедший из «Тюмени» в «Анжи», рассказал об особенностях работы с главным тренером махачкалинцев Александром Григоряном. Ранее Мамтов и Григорян вместе работали в «Химках» и «СКА-Энергии».
«Если брать футбольный аспект, то его особенность — то, как он эмоционально заряжает и мотивирует игрока. Это толкает тебя вперёд и помогает реализовать всё, что ты умеешь. Он придаёт этот импульс всей команде, и это его отличительная черта.
Если обратить внимание на работу топовых тренеров, они также делают на этом акцент. Далеко не надо ходить, взять того же Карреру. Как он себя эмоционально ведёт, бегает, переживает, подбадривает своих футболистов. Это же всё передаётся футболистам", — приводит слова Мамтова пресс-служба «Анжи».