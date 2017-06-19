Президент «Маритиму»: провели с Данни очень плодотворную рабочую встречу

Президент «Маритиму» Карлос Перейра сообщил, что сегодняшним утром клуб провёл плодотворную встречу с полузащитником «Зенита» Мигелом Данни. 33-летний футболист является воспитанником португальского клуба и начинал в нём карьеру.
«Это была очень плодотворная рабочая встреча», — цитирует Перейру Record.
На прошлой неделе руководство «Маритиму» уже проводило переговоры с Данни, который с 2008 года выступал за «Зенит» и покинул санкт-петербургский клуб по окончании минувшего сезона. В сезоне-2016/17 российской Премьер-Лиги португалец принял участие в 12 матчах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.