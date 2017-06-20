Жолобов: поддержка молодых комментаторов — одно из главных направлений РАСК

Член президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов, спортивный журналист Олег Жолобов рассказал о важности поддержки молодых комментаторов в ходе пресс-конференции, которая прошла в Москве.
«Наша профессия не становится популярной. Спорт исчезает с центральных каналов. Но я считаю, что не спорт плохой — просто нет журналистов, которые бы могли рассказать о нём интересно. Поддержка молодых комментаторов — одно из главных направлений РАСК. Нам нужно всем оставаться в профессии и быть ей преданными. Нужно сделать так, чтобы качественных комментаторов было больше», — передаёт слова Жолобова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.