Алексей Миранчук планирует остаться в «Локомотиве» до лета 2018 года

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не планирует покидать клуб до лета следующего года. В его контракте есть опция выкупа за сумму около € 10 млн после 1 июля 2018 года.
Сейчас Миранчук находится в расположении сборной России на Кубке конфедераций и готовится к матчу с Португалией, который состоится 21 июня. Он сконцентрирован на выступлении за национальную команду и не думает о предложениях из-за рубежа.
Ранее итальянские СМИ распространили информацию об интересе к Миранчуку со стороны «Наполи».
В минувшем сезоне 21-летний игрок принял участие в 34 матчах, забил 5 голов и 6 раз ассистировал партнёрам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость его трансфера в € 6,5 млн.