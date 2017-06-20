Максим Канунников подписал контракт со «Спартаком»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников подписал соглашение со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что красно-белые ведут поиски нового футболиста в связи с травмой полузащитника Романа Зобнина, который после операции будет вынужден пропустить около шести месяцев, и Канунников входит в число трансферных целей московского клуба.
В составе «Рубина» с 2014 года Максим Канунников провёл в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов. В настоящий момент 25-летний футболист пребывает в расположении сборной России, которая участвует в Кубке конфедераций–2017.
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