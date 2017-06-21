Видаль: Россия — красивая страна с радушными людьми

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль поделился впечатлениями от пребывания в России на Кубке конфедераций и рассказал, будет ли для него принципиальным предстоящий матч второго тура группового этапа турнира с немцами (22 июня).
«Думаю, что мы можем выиграть Кубок конфедераций, а конкретно против Германии ожидаю красивую игру. Рады быть в России. Красивая страна с радушными людьми. Надеюсь, у нас будет хорошее время. Рейтинг ФИФА и другие выкладки ничего не значат. Нам не настолько интересно, где мы фигурируем в таком рейтинге, любой матч для нас – уникальный шанс, и мы будем фокусироваться на каждой конкретной игре.
Наша команда созрела. После 2014-го мы играли с Германией в Штутгарте, доказывали, что готовы добиться большего. Немцы тогда победили, но получили очень хорошее представление о том, как мы играем, и становились всё лучше. Мы очень агрессивны, сильно бьёмся с любым соперником. Это достойный результат нашей активной работы.
Лёв похвалил меня? Согласен, что есть за что. Мы выиграли два сложных турнира и завтра будем давить. Нас ждёт интенсивный матч, обе команды сильно владеют мячом, и выиграет та, кто завладеет мячом лучше.
Принципиален ли для меня матч с Германией? Любой матч в национальной сборной для меня важен, я всегда играю с максимальной отдачей. Такой турнир – мечта для нас, мы будем счастливы выиграть здесь. Германия – сильная команда, она хорошо прессингует, здорово владеет мячом. Немного неловко играть против немцев, учитывая, что я последние два года отыграл в Бундеслиге, но сыграю против немцев с удовольствием. Считаю ли я себя лучшим латиноамериканским игроком в Бундеслиге? Приятно слышать такие слова. Дальше и впредь будем побеждать и с «Баварией», и со сборной Чили», — передаёт слова Видаля корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.