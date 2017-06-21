Булыкин: не вспомню ни одного голевого момента у ворот сборной Португалии

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Огорчён поражением сборной России. Надеялся, что удастся хотя бы вырвать ничью. И была возможность, когда наша команда хорошо прессинговала и играла на половине поля португальцев. Однако до конкретики дело не доходило. В целом результат матча справедлив, сборная Португалии была сильнее. Не вспомню ни одного голевого момента у ворот португальцев. Наоборот, был шанс пропустить ещё один мяч, но спасибо Игорю Акинфееву. Он проявил блестящую реакцию и отразил удар с двух метров.
Мог ли Игорь спасти от пропущенного гола? Я находился в VIP-ложе, и многие думали, что вратарь ошибся. Однако считаю, что была выполнена очень хорошая подача за спину нашему защитнику. Акинфеев сначала дёрнулся в направлении мяча, но, понимая, что не успевает, не пошёл дальше и не смог отразить удар Криштиану Роналду. Вратарь мог выручить, но не получилось», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.