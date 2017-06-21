Созин: если сборная России играет на третьей скорости, то Португалия — на шестой

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«За последние два года для сборной России это самый важный матч. Тех скоростей, которые показали португальцы, нынешние наши «сборники» ещё не видели. Например Джикия, который является самым прыгучим защитником, но его перепрыгивают португальский нападающий и центральные защитники, которые перекрывают все мячи.
Мы сыграли очень хороший матч. Проигрыш 0:1 — так бывает. Всё-таки выступала лучшая сборная Европы с лучшим игроком в составе. Теперь у нас есть ориентир того, как играют лучшие европейские команды. Сегодня мы показали свой максимум.
Если мы играем на третьей скорости, то они — на шестой. Если перестроимся на эту скорость к чемпионату мира, то будем выглядеть очень хорошо. Отдача, горящие глаза, полные трибуны – ни одного вопроса. У нас есть год, чтобы те футболисты, которые выступают в национальной команде сегодня, поняли, как играют европейские соперники. Спасибо Кубку конфедераций, что мы всё это увидели. Наша сборная растёт. Поздравляю её с тем, что она движется в правильном направлении", – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».