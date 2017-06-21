Мексика — Новая Зеландия — 2:1. Видеообзор матча Кубка конфедераций — 2017

Cборная Мексики победила команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:1 в пользу мексиканцев.
В концовке первого тайма Крис Вуд выскочил на ударную позицию в чужой штрафной, оказавшись один на один с голкипером, и открыл счёт во встрече. На 55-й минуте Рауль Хименес идеальным по силе и мощности ударом отправил мяч в дальний верхний угол.
На 73-й минуте Хавьер Акино сумел пройти к лицевой линии и прострелил на ближнюю штангу, откуда Орибе Перальта мощнейшим ударом в ближний для себя угол вывел Мексику вперёд.
Видеообзор матча доступен на FIFA TV.