«Тосно» арендовал полузащитника Трошечкина у «Ростова» на один год

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал, что в команду на правах аренды переходит полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин.
«Мы ведём переговоры с полузащитником «Ростова» Александром Трошечкиным, сейчас находимся в процессе подписания. Игрок присоединится к нам 23 июня, после сбора «Ростова» в Австрии. Мы заключили арендное соглашение на год», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Сезон-2016/17 Трошечкин провёл в воронежском «Факеле» и по итогам чемпионата был признан лучшим молодым футболистом ФНЛ.
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