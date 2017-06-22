Бывший голкипер «Гамбурга» Рене Адлер близок к переходу в «Майнц», сообщает интернет-издание Sport1.
Согласно информации источника, футболист 22 июня удачно прошёл медицинское обследование в «Майнце». Ожидается, что в скором времени «Майнц» официально сообщит о переходе игрока, который решил не продлевать контракт с ганзейским клубом.
Адлер играл в «Гамбурге» с 2012 года. По итогам сезона-2016/17 «горожане» избежали вылета из Бундеслиги, финишировав на 14-м месте. Сам игрок принял участие в 19 матчах чемпионата Германии и пропустил 38 голов.