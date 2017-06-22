Бакка: я счастлив в «Милане» и намерен остаться

Нападающий Карлос Бакка не собирается покидать «Милан», контракт с которым действует до лета 2020 года. Ранее в прессе сообщалось о желании колумбийца вернуться в Испанию, где он играл за «Севилью».
«У меня действующий контракт, который истекает через три года. Я счастлив в «Милане» и не собираюсь уходить. Когда откроется трансферное окно, я буду спокоен. 5 июля приступаю к тренировкам.
Прошлый сезон не был лучшим для меня. Но это мотивирует меня работать ещё больше», — цитирует Бакку Goal.
В минувшем сезоне итальянской Серии А Бакка в 32 матчах за «Милан» забил 13 голов.
Бакка, которым интересуется «Марсель», хочет вернуться в Испанию